Borussia Dortmund 3 - 1 Stuttgart

Almanya Ligi'nde 25. hafta maçında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Dortmund maçın 62. dakikasında Marco Reus'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak skoru koruyamayan Borussia Dortmund, 71. dakikada Oliver Kempf'in golüne engel olamadı ve Stuttgart durumu 1-1 yaptı.

Kalan bölümde öne geçmek isteyen Dortmund, bu düşüncesinde başarılı oldu ve 84. dakikada Paco Alcacer'in, 90. dakikada Christian Pulisic'in golleri sarı-siyahlılara galibiyeti getirdi. Konuk ekip Stuttgart'ta maça 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye yükselten Dortmund, liderlik koltuğunu aynı puanda olduğu Bayern Münih'e kaptırdı. Bayern Münih, Wolfsburg'u 6-0 yenince genel averajda 2 gol önde olduğu için haftayı lider kapattı. Stuttgart ise 19 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Bayern Münih 6 - 0 Wolfsburg

Freiburg 2 - 1 Hertha Berlin

RB Leipzig 0 - 0 Augsburg

