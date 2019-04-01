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Borussia Dortmund’da ayağı kırılan Achraf Hakimi sezonu kapattı

ALMANYA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Faslı futbolcu Achraf Hakimi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Borussia Dortmund’da ayağı kırılan Achraf Hakimi sezonu kapattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund’un hafta sonu Wolfsburg’u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Hakimi'nin ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Faslı oyuncunun Madrid’de ameliyat edileceği ifade edilen açıklamada, Hakimi’nin sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği kaydedildi.

Real Madrid’den kiralanan Hakimi, Wolfsburg’a karşı oynanan maçta 49. dakikada Abdou Diallo yerine oyuna girmiş, 74. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alınmıştı.

Lider Borussia Dortmund, 6 Nisan Cumartesi günü en yakın takipçisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Borussia Dortmund Achraf Hakimi

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