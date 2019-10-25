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Borussia Dortmund'dan Jose Mourinho açıklaması

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.10.2019 08:14 | Son Güncelleme

Alman ekibi Borussia Dortmund, basında yer alan Jose Mourinho dedikodularıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Manchester United'dan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ayrılan ve o gün bugündür boşta olan Jose Mourinho'nun Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçeceği öne sürülmüştü. Alman kulübü, Bild gazetesinin bu iddiasına futbol A takım direktörü Michael Zorc aracılığıyla yanıt verdi.

Borussia Dortmund'un Sportif Direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada, "Bu söylentilerin hiçbir aslı yok. Bir antrenör arayışında değiliz. Lucien Favre ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz" diyerek transfer dedikodularına son verdi.

Lucien Favre, Borussia Dortmund'un başında çıktığı 58 maçta 36 galibiyet 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Jose Mourinho Manchester United almanya

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