Borussia Dortmund'dan Jose Mourinho açıklaması

Manchester United'dan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ayrılan ve o gün bugündür boşta olan Jose Mourinho'nun Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçeceği öne sürülmüştü. Alman kulübü, Bild gazetesinin bu iddiasına futbol A takım direktörü Michael Zorc aracılığıyla yanıt verdi.

Borussia Dortmund'un Sportif Direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada, "Bu söylentilerin hiçbir aslı yok. Bir antrenör arayışında değiliz. Lucien Favre ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz" diyerek transfer dedikodularına son verdi.

Lucien Favre, Borussia Dortmund'un başında çıktığı 58 maçta 36 galibiyet 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

