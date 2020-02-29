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Borussia Dortmund - Freiburg maç özeti: 1-0

ALMANYA HABERLERİ  | 29.02.2020 20:46 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund, Freiburg karşısında 3 puanı Jadon Sancho attığı golle 1-0'lık skorla aldı. Borussia Dortmund Freiburg maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Borussia Dortmund - Freiburg maç özeti: 1-0

Almanya 1. Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta 81.365 taraftarın önünde oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı. Borussia Dortmund Freiburg maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Jadon Sancho attı.

Dortmund'da Türk aasıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider Bayern Münih'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.


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