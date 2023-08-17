Borussia Dortmund genç yıldız Gökdeniz Gürpüz'ün transferini resmen açıkladı! "Galatasaray ile anlaştık"

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Alman devi Borussia Dortmund'dan genç bir oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Sarı-kırmızılı takım, Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Türkiye'nin U17 milli takımının kadrosunda forma giyen Gürpüz, Dortmund'da takım arkadaşları ve antrenörlerle vedalaştı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK!"

Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

