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Borussia Dortmund genç yıldız Gökdeniz Gürpüz'ün transferini resmen açıkladı! "Galatasaray ile anlaştık"

17.08.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferlerine devam eden Galatasaray, Borussia Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Alman devi Borussia Dortmund'dan genç bir oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Sarı-kırmızılı takım, Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

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Türkiye'nin U17 milli takımının kadrosunda forma giyen Gürpüz, Dortmund'da takım arkadaşları ve antrenörlerle vedalaştı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK!"

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Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

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