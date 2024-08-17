Borussia Dortmund hocası Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Nuri Şahin yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck ile karşı karşıya geldi. Mücadele Borussia Dortmund'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

PERDE 3'NCÜ DAKİKADA AÇILDI

Volksparkstadion'da oynananan mücadelede rakibini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1'de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti. Phönix Lübeck'in tek golünü ise 55. dakikada Obinna Iloka kaydetti.

OYNANAN OYUN ALKIŞ ALDI

Şahin'in ekibi ilk maçta gösterdiği performansla alkış alırken, Nuri Şahin de en çok konuşulan isimlerden biri oldu.