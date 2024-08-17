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  4. Borussia Dortmund hocası Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Borussia Dortmund hocası Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.08.2024 22:24
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Borussia Dortmun'u çalıştıran Nuri Şahin, takımın başındaki ilk resmi maçında Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Şahin'in öğrencileri 4-1 kazanırken, gösterilen performans alkış aldı. İşte detaylar...

Borussia Dortmund hocası Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Nuri Şahin yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck ile karşı karşıya geldi. Mücadele Borussia Dortmund'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

PERDE 3'NCÜ DAKİKADA AÇILDI

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Volksparkstadion'da oynananan mücadelede rakibini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1'de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti. Phönix Lübeck'in tek golünü ise 55. dakikada Obinna Iloka kaydetti.

OYNANAN OYUN ALKIŞ ALDI

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Şahin'in ekibi ilk maçta gösterdiği performansla alkış alırken, Nuri Şahin de en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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Bundesliga Borussia Dortmund Nuri Şahin son dakika
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