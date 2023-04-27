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Borussia Dortmund, Marco Reus’un sözleşmesini 2024 yılında kadar uzattı

27.04.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Alman futbolcusu Marco Reus’un sözleşmesinin 2023-2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Borussia Dortmund, 33 yaşındaki Alman futbolcusu Marco Reus ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Borussia Dortmund, Marco Reus’un sözleşmesini 2024 yılında kadar uzattı
Marco Reus

Marco Reus

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Marco Reus’un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sözleşmesi uzattığı için mutlu olduğunu söyleyen Reus, kariyerinde her zaman Dortmund dışında başka bir kulüpte oynamamayı tercih ettiğini ifade etti. Alman futbolcu ayrıca hedeflerinin Bundesliga’da şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Sarı-siyahlı formayla toplamda 415 maça çıkan Reus, 173 gol, 101 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 24 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 8 gol atarken, 6 de asist yaptı.

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