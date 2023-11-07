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  4. Borussia Dortmund, Newcastle'a göz açtırmadı! Alman devi, son 16 için avantajı kaptı...

Borussia Dortmund, Newcastle'a göz açtırmadı! Alman devi, son 16 için avantajı kaptı...

07.11.2023 22:38 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund ile İngiltere temsilcisi Newcastle United karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte karşılaşmadan detaylar...

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile Premier Lig temsilcisi Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Dortmund oldu.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Niclas Füllkrug ve 79. dakikada Julian Brandt kaydetti.

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Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Dortmund, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste 2. kez yenilen Newcastle ise 4 puanda kaldı.

Dortmund, F Grubu'nun 5. haftasında Milan deplasmanına çıkacak. Newcastle ise PSG'ye konuk olacak.

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