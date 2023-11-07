Borussia Dortmund, Newcastle'a göz açtırmadı! Alman devi, son 16 için avantajı kaptı...

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile Premier Lig temsilcisi Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Dortmund oldu.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Niclas Füllkrug ve 79. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Dortmund, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste 2. kez yenilen Newcastle ise 4 puanda kaldı.

Dortmund, F Grubu'nun 5. haftasında Milan deplasmanına çıkacak. Newcastle ise PSG'ye konuk olacak.





