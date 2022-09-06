Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne çok rahat döndü! Kopenhag'a 3-0'lık tarife...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Kopenhag, Almanya'da karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Dortmund'un 3-1'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Kopenha'da Trabzonspor'da transfer edilen Andreas Cornelius, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Dortmund, grup aşamasına 3 puanla başlamış oldu. Kopenhag ise puansız bir start aldı.

Borussia Dortmund, grubun bir sonraki haftasında Manchester City deplasmanına gidecek. Kopenhag ise Sevilla'yı ağırlayacak.

