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Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in başı dertte! Taraftarlar dayanamadı ve ayaklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 20:04
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Alman devi Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin son oynanan Mainz mücadelesinde rakibine 3-1 mağlup olurken tepkilerin odağındaki isim oldu. İşte detaylar...

Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in başı dertte! Taraftarlar dayanamadı ve ayaklandı

Almanya Bundesliga'da heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşılaştı. MEWA Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Mainz oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golünü 40. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy attı.

5 DEPLASMANDIR KAYIP!

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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon çıktığı 5. deplasman maçını da kazanamadı. Sarı siyahlı ekip 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. Bo Henriksen'in takımı Mainz ise ligde 3 maç sonra galip gelmeyi başardı.

TARAFTARDAN TEPKİ

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Son 5 deplasman maçında da kazanamayan Borussia Dortmund'da bazı taraftarlar Nuri Şahin'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Bundesliga Almanya Nuri Şahin son dakika
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