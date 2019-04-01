SPOR

Borussia Dortmund'un Kagawa için 12,5 milyon euro istediği iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa hakkında gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Dortmund'un önümüzdeki yaz satmak istediği Japon futbolcu için bonservis bedelini de belirlediği öne sürüldü.

Borussia Dortmund'un Kagawa için 12,5 milyon euro istediği iddia edildi

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldız Shinji Kagawa için Alman takımlarının devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kagawa ile Bundesliga'dan Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.

BONSERVİSİ 12.5 MİLYON EURO

Japon futbolcunun bonservisi için ise Borussia Dortmund'un 12.5 milyon euro istediği kaydedildi.

FİKRET ORMAN 'ALABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kiralık olarak takımlarında forma giyen Kagawa için ''Hem biz hem de Kagawa kalmak isterse bonservisini sezon sonunda alırız.'' açıklamasını yapmıştı.

(Sporx)

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...
Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş itirafı!Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Milli futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Milli futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Klaas-Jan Huntelaar'dan Türkiye itirafı: Reddettim

Klaas-Jan Huntelaar'dan Türkiye itirafı: Reddettim

Galatasaray, FIFA'ya gidiyor!

Galatasaray, FIFA'ya gidiyor!

Islam Slimani'ye sürpriz talip

Islam Slimani'ye sürpriz talip

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borussia Dortmund'un Kagawa için 12,5 milyon euro istediği iddia edildi

Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!

Razvan Lucescu Beşiktaş iddialarına yanıt verdi

Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...

Burak Yılmaz: Beşiktaş'ta oynamayı o kadar çok istedim ki...

Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş itirafı!

Fikret Orman'dan Japonya ve Malezya açıklaması

Fikret Orman'dan Japonya ve Malezya açıklaması

Federico Higuain: Beşiktaş benim için bir hataydı

''Beşiktaş benim için bir hataydı''

Dorukhan Toköz: Taraftarına aşık olduğum bir camiadayım

''Taraftarına aşık olduğum bir camiadayım''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.