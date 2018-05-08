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Borussia Dortmund'un yeni hocası Lucien Favre

ALMANYA HABERLERİ  | 08.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund'un Nice teknik direktörü Lucien Favre ile gelecek sezon için her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Borussia Dortmund'un yeni hocası Lucien Favre

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü belli oluyor. Alman kulübü, sezon ortasında takımın başına getirilen Peter Stöger'in yerine yeni sezonda geçecek ismi Fransa'da buldu.

Sky Almanya' nın haberine göre Dortmund, Nice'in teknik direktörü Lucien Favre ile her konuda anlaşmaya vardı. Nice ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Favre için Dortmund'un Nice'e 3 milyon euro tazminat ödeyeceği iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Dortmund yöneticisi Sascha Fligge, "Şu anda yorum yapmak doğru değil. Ancak onu heyecan verici buluyorum. Her takımda başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Zürih, Hertha Berlin, Mönchengladbach gibi takımları çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam, 2016'dan beri Nice'in teknik direktörlüğünü yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lucien Favre Borussia Dortmund Nice

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