Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü Marco Rose oldu

Borussia Mönchengladbach'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan itibaren Alman teknik adam Marco Rose'un, takımın yeni teknik direktörü olacağı belirtildi.
Kulüp menajeri Max Eberl, son 6 sezondur Avusturya'nın Salzburg takımında görev alan Rose'un bu süreçte olağanüstü bir başarı ortaya koyduğunu ve gelecek sezondan itibaren Borussia Mönchengladbach'ı çalıştıracak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Alman ekibi, teknik direktör Dieter Hecking'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını geçen hafta duyurmuştu.
42 yaşındaki Marco Rose, 2013-2014 sezonundan itibaren Salzburg'un alt yapı takımlarında teknik direktörlük yapmasının ardından, 2017-2018 sezonunda A takımı çalıştırmaya başlamış, ilk yılında lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalma başarısı göstermişti.
F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!
6-0 itirafı! 'Oynamaz olaydım'
G.Saray'dan rekor kar! Açıklandı
Ve Beşiktaş Ljajic kararını açıkladı!
Bundesliga'da ayrılık yaşandı
Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...
Ünlü teknik adama araba çarptı
Kartal, Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor
'Aslan payı Ünal hocanın'
Cihat Arslan, Süper Lig'e dönüyor
Ozan Kabak'a büyük onur
Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı
Nwakaeme'nin milli takım umudu
1. Lig'de inanılmaz maç! 90+9'da galibiyet
Efsane ismin oğlu babasının izinden gidiyor
Kean şampiyonluk ateşini yaktı!
Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum