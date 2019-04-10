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Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü Marco Rose oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 10.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ı, gelecek sezondan itibaren Marco Rose çalıştıracak.

Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü Marco Rose oldu

Borussia Mönchengladbach'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan itibaren Alman teknik adam Marco Rose'un, takımın yeni teknik direktörü olacağı belirtildi.

Kulüp menajeri Max Eberl, son 6 sezondur Avusturya'nın Salzburg takımında görev alan Rose'un bu süreçte olağanüstü bir başarı ortaya koyduğunu ve gelecek sezondan itibaren Borussia Mönchengladbach'ı çalıştıracak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Alman ekibi, teknik direktör Dieter Hecking'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını geçen hafta duyurmuştu.

42 yaşındaki Marco Rose, 2013-2014 sezonundan itibaren Salzburg'un alt yapı takımlarında teknik direktörlük yapmasının ardından, 2017-2018 sezonunda A takımı çalıştırmaya başlamış, ilk yılında lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalma başarısı göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Mönchengladbach Marco Rose

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