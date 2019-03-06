Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan ve sahibinin 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenilen evden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

KEDİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞMÜŞ

Olay yerine gelen ekipler, kedinin sesinin geldiği yöne ilerlediklerinde, kedinin evin bir odasına açılan 15 metre derinliğindeki kuyuda olduğunu gördü. Kuyuya ucunda kafes bulunan bir ip indiren itfaiye ekipleri, kafese giren kediyi kurtardı.

KUYUNUN DEFİNE ARAMAK İÇİN AÇILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Evin içinde açılan kuyunun define aramak için kazıldığını düşünen itfaiye ekipleri, olay yerine polis ve zabıta ekiplerini çağırdı. Ekipler, define aramak için açıldığı düşünülen kuyu ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)



