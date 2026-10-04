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Honor Magic9 serisi Avrupa'ya ne zaman geliyor? İşte Honor'un işaret ettiği tarih

Honor'un resmi sitesi, Magic9 serisinin Birleşik Krallık ve Fransa'ya ocak ayında geleceğini ortaya koydu. Serinin Avrupa'nın geri kalanına da büyük olasılıkla aynı dönemde geleceği değerlendirilirken, fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

Honor Magic9 serisi Avrupa'ya ne zaman geliyor? İşte Honor'un işaret ettiği tarih
Enes Çırtlık

Honor; Magic9, Magic9 Super ve Magic9 Pro Max modellerini birkaç gün önce Çin'de tanıtmıştı. Serinin Avrupa'ya ne zaman geleceği sorusu ise şirketin kendi sitesinde yanıt buldu: Honor, Birleşik Krallık ve Fransa için ocak ayını işaret ediyor. Bu, seriyi bekleyen Avrupalı kullanıcılar için uzun bir bekleyiş anlamına geliyor.

Şimdilik resmi bilgi yalnızca bu iki ülke için mevcut. Ancak serinin Avrupa'nın diğer ülkelerine de büyük olasılıkla aynı dönemde geleceği değerlendiriliyor.

Honor Magic9 serisi Avrupa ya ne zaman geliyor? İşte Honor un işaret ettiği tarih 1

SİTEDE YALNIZCA MAGİC9 PRO MAX GÖSTERİLİYOR

Honor'un resmi sitesinde Magic9 Pro Max; Shadow Black, Moss Green ve Glacier Silver renkleriyle yer alıyor. Telefon, 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunulacak.

Sitede yalnızca Pro Max gösterilse de bütün ifadelerde “Magic9 serisi”nden söz ediliyor. Bu da Birleşik Krallık'ta en az bir modelin daha satışa çıkacağını gösteriyor. En güçlü aday ise standart Magic9.

Honor Magic9 serisi Avrupa ya ne zaman geliyor? İşte Honor un işaret ettiği tarih 2

FİYATLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Honor, serinin fiyatlarını henüz açıklamadı. Çıkışa daha uzun bir süre olduğu düşünülürse bu şaşırtıcı değil.

Magic9 serisi Avrupa'da satışa çıktığında haberdar olmak isteyenler, Honor'un sitesi üzerinden kayıt bırakabiliyor.

Kaynak GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor Avrupa
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