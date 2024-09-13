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"Boş kağıda imza attım" diyen Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan kazanacağı para dudak uçuklattı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 12:02
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Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. İmza töreninde ''boş kağıda imza attım'' diyen Şenol Güneş'in kazanacağı yıllık ücret taraftarların tepkisini çekti.

"Boş kağıda imza attım" diyen Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan kazanacağı para dudak uçuklattı!

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza töreninde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Şenol Güneş'in ücreti sosyal medyada gündem oldu.

ŞENOL GÜNEŞ: "BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM"

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İmza töreninde konuşan Şenol Güneş, "Çok mutluyum. Heyecanım var. Başkana ve yönetime çok teşekkür ederim. İmzayı boş kağıda attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki, Trabzonspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız." demişti.

ŞENOL GÜNEŞ 50 MİLYON TL KAZANACAK

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İmza törenindeki bu sözlerinin ardından KAP'a yapılan açıklamada Şenol Güneş'in yıllık 50 milyon TL kazanacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor
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