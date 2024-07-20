Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil kocasıyla dudak dudağa poz verdi

MYNET- Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Ailece eğlenceli videolar paylaşan ikili, uzun zamandır ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili şimdilerde birlikte tatile çıktı.
Yunanistan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Pelin Akil kocasıyla dudak dudağa poz vererek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Fit haliyle de dikkat çeken Pelin Akil'in tatil pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.