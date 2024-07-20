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  4. Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil kocasıyla dudak dudağa poz verdi

Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil kocasıyla dudak dudağa poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 11:17
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Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Pelin Akil-Anıl Altan çifti şimdilerde tatilde. Yunanistan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift haklarında çıkan ayrılık haberlerine dudak dudağa verdikleri pozla son noktayı koydu.

MYNET- Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

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Ailece eğlenceli videolar paylaşan ikili, uzun zamandır ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili şimdilerde birlikte tatile çıktı.

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İDDİALARA NOKTA KOYDU

Yunanistan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Pelin Akil kocasıyla dudak dudağa poz vererek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

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Fit haliyle de dikkat çeken Pelin Akil'in tatil pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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