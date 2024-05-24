Boşanacakları iddia edilmişti… Volkan Demirel ve Zeynep Demirel sessizliğini bozdu! Tavırları dikkat çekti

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in ayrıldığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Volkan Demirel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

HEMEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Demirel karısı ile bir karesini paylaşarak; 'Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz.' demişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü çift şimdi de birlikte kamera karşısına geçerek haklarındaki iddialar ile ilgili konuştu. Zeynep Demirel; 'Her evlilikte olduğu gibi bizim de fikir ayrılıklarımız, tartışmalarımız oluyor. Fakat teyit etmeden bir dava açılmış gibi haber yapılması doğru değil. Tamamen yalan bir haber. Böyle bir şey yok.' diye konuştu ve eşine 'Sen ne diyorsun?' diye sordu. Volkan Demirel'in sadece 'katılıyorum' diyerek yanıt vermesi ve gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada; 'Bir toksiklik var ama çözemedim', 'Volkan'ın tavrı hiç olmamış', 'Sanki başkasından bahsediyor', 'Bu ne ilgisizlik ya', 'Beden dilleri tam tersini söylüyor' gibi yorumlar yapıldı.





