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Boşanan Hanife aşka geldi! Eski kocasıyla...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:46 | Son Güncelleme

Bir evlilik programına katılmasıyla ünlenen Hanife ne yapsa olay oluyor. Önce başörtüsünü çıkaran Hanife sonra pozlarıyla gündem olmuştu. Bir süre önce evlenen Hanife kısa sürede boşanmasıyla da dikkat çekmişti. Hanife şimdi de boşandığı kocasıyla aşka geldi.

Boşanan Hanife aşka geldi! Eski kocasıyla...

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra fenomen olan Hanife Gürdal, geçtiğimiz haftalarda 9 ay önce evlendiği Kemal Ayvaz ile tek celsede boşandığını açıklamıştı. Bir süredir Trabzon'da yalnız yaşayan Gürdal, Instagram hesabından eşiyle barıştığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta boşandığını açıklayan ve açıklamalarıyla gündem olan Hanife önce eski eşiyle bir nikah pozunu "Kararlarımı sorgulamayın lütfen" notuyla paylaştı. Aşka gelen Hanife gece bir poz daha paylaşarak şunları yazdı:

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"Olumsuz şeyler düşünenler de haklılar ama iyi yürekli güzel düşünceli yapıcı insanlar da iyi ki varlar. Uzunca neler oldu anlatmak istiyorum ama şimdi zamanı değil sanırım, tek söyleyeceğim sevmek her saçmalığın içinde bulmak hali kendini..."

Hanife'nin eski kocası ise paylaştığı kareye "Sen gördüğüm en güzel gelinsin benim güzel karım seni seviyorum. Ben hep senin yanındayım" notunu yazdı.

Hanife'nin bu paylaşımına yorum yağdı ve takipçileri Hanife'yi reklam yapmakla suçladı.

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