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Uzun süredir küslerdi… Ala Tokel’den Danla’ya destek gelince Berk Çetin küplere bindi! "Keşke utanma duygun olsa"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, birkaç saat önce yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini duyurmuştu. Daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı Çetin’in yasağı defalarca ihlal ettiğini belirten Bilic, en son spor kulübünde güvenlik kameralarının önünde fiziksel saldırıya uğradığını ifade etmişti. Konuyla ilgili sosyal medya fenomeni Ala Tokel'den destek paylaşımı gelirken, Berk Çetin hızını alamayıp Ala Tokel'e sert söylemlerde bulundu.

Uzun süredir küslerdi… Ala Tokel’den Danla’ya destek gelince Berk Çetin küplere bindi! "Keşke utanma duygun olsa"
Begüm Özkaynak

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından sosyal medya üzerinden tacize uğradığını ve defalarca fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Bilic, ayrılık sonrası uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen Çetin’in yasağı ihlal ederek kendisine yaklaşmaya devam ettiğini, son olarak spor kulübünde güvenlik kameralarının önünde darp edildiğini belirtmişti.

KÜS OLDUĞU ARKADAŞINDAN DESTEK GELDİ

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Yaşananların ardından, Danla Bilic’le uzun süredir görüşmediği bilinen Ala Tokel'den dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Tokel, sosyal medya paylaşımında, “Bu pislik benim şubelerimi arayarak bile Danla’ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi. Cezası sadece uzaklaştırma olmamalı” ifadelerini kullandı. Bu destek mesajı, iki ismin arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.

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BERK ÇETİN'DEN ALA TOKEL'E AĞIR SÖZLER

Ala Tokel’in paylaşımının ardından sessizliğini bozan Berk Çetin, hem Danla Bilic’e hem de Ala Tokel’e sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi. Tokel’in “Keşke arkadaşına destek çıkarken birazcık utanma duygun olsa” ifadelerini kullandı.

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Çetin ayrıca, Danla Bilic ile Ala Tokel’in küs olma nedeninin Bilic’in eski sevgilisiyle Ala Tokel arasında yaşandığını iddia ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Mynet'in Sesi
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Danla Bilic fenomen darp Ala Tokel Sosyal medya fenomeni eski sevgili
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