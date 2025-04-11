Uzun süredir küslerdi… Ala Tokel’den Danla’ya destek gelince Berk Çetin küplere bindi! "Keşke utanma duygun olsa"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından sosyal medya üzerinden tacize uğradığını ve defalarca fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Bilic, ayrılık sonrası uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen Çetin’in yasağı ihlal ederek kendisine yaklaşmaya devam ettiğini, son olarak spor kulübünde güvenlik kameralarının önünde darp edildiğini belirtmişti.

KÜS OLDUĞU ARKADAŞINDAN DESTEK GELDİ

Yaşananların ardından, Danla Bilic’le uzun süredir görüşmediği bilinen Ala Tokel'den dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Tokel, sosyal medya paylaşımında, “Bu pislik benim şubelerimi arayarak bile Danla’ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi. Cezası sadece uzaklaştırma olmamalı” ifadelerini kullandı. Bu destek mesajı, iki ismin arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.

BERK ÇETİN'DEN ALA TOKEL'E AĞIR SÖZLER

Ala Tokel’in paylaşımının ardından sessizliğini bozan Berk Çetin, hem Danla Bilic’e hem de Ala Tokel’e sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi. Tokel’in “Keşke arkadaşına destek çıkarken birazcık utanma duygun olsa” ifadelerini kullandı.

Çetin ayrıca, Danla Bilic ile Ala Tokel’in küs olma nedeninin Bilic’in eski sevgilisiyle Ala Tokel arasında yaşandığını iddia ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı.