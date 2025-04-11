Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kabusu oldu! 'Tacize ve şiddete uğradım' diyerek isyan etti

Bilic’in iddiasına göre, Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Berk Çetin, defalarca kez ikamet adresine izinsiz şekilde yaklaşmaya çalıştı, zaman zaman kapısını zorladı ve yaşam alanına girme teşebbüsünde bulundu. Takip, tehdit ve fiziksel müdahalelerin artması üzerine Bilic, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak bu kararın beş kez ihlal edildiğini belirten fenomen isim, Çetin’in hem kendisini hem de çevresindekileri taciz etmeye devam ettiğini ifade etti.

ŞOFÖRÜNE SALDIRDI, İŞ YERİNİ BASTI

Danla Bilic sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, eski sevgilisinin kendisini araçla takip ettiğini, şoförünü darp ettiğini ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini de paylaşımlarında iddia etti. Aynı zamanda spor kulübünün içinde bulunan bir restoranda Berk Çetin’in kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu, olayın güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ve bu görüntülerin savcılığa sunulduğunu ifade etti.

BUGÜN TEKRAR SALDIRIYA UĞRADI

Bilic'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre, 11 Nisan 2025 tarihinde tekrar Berk Çetin’in fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirtti. Güvenlik kameralarının önünde yumruklandığını söyleyen fenomen isim, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu aldığını ve bu belgeyle birlikte Aile İçi Büro’ya başvuruda bulunduğunu da aktardı.

“HUKUKİ SÜRECİN ETKİN İŞLEMESİNİ BEKLİYORUM”

Yaşadıkları nedeniyle büyük bir güvenlik riski taşıdığını ifade eden Danla Bilic, sürecin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, savcılığa başvurduğunu ve avukatları aracılığıyla daha ağır koruma tedbirlerinin alınmasını talep ettiğini belirtti. Ünlü isim, “Hukuki sürecin etkin bir şekilde işlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum” sözleriyle çağrısını yineledi.

ALA TOKEL'DEN BİLİC'E DESTEK

Ala Tokel, Danla Bilic'in paylaşımını “Bu pislik benim şubelerimi arayarak bile Damlaya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi. Cezası sadece uzaklaştırma olmamalı.” ifadeleriyle destekledi.

"AYLARDIR SUSTUM TEK BİR ŞEYE KARŞILIK VERMEDİM"

Danla Bilic, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda karakolda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var. Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum, tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız, iyi akşamlar."