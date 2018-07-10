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Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 10:34 | Son Güncelleme

Gazeteci Mirgün Cabas’la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Tuba Ünsal, Mikonos’ta dört erkek arkadaşıyla çılgınca eğlenip bekarlığın tadını çıkardı.

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Model ve oyuncu Tuba Ünsal, 5 yıl evli kaldığı, oğlu Civan Mert’in babası Mirgün Cabas’tan bir ay önce boşanmıştı. Ayrılık acısını tatilde atlatan Tuba Ünsal, Mikonos’ta dört erkek arkadaşıyla çılgınca eğlenip bekarlığın tadını çıkardı ve özgürlüğünü de ilan etti.

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Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013'te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013'te oğlu Civan Mert'i dünyaya getirmişti.

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BOŞANMAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Hatırlanacağı gibi Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından beş yıl önce dünyaevine girdiği Mirgün Cabas ile boşandıklarını duyurmuştu. Oyuncu açıklamasında "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık." demişti.

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36 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncu, önceki gün Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Pek çok yakışıklı erkekle samimi pozlar veren Ünsal, bu anları Instagram'da paylaştı.

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4 erkeklemı !!! oha be
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