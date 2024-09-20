Boşanmak üzereyken onunla yakalanmıştı! Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak el ele görüntülendi! Evlilik sorulunca...

MYNET-2019 yılında kendisi gibi oyuncu Aziz Caner İnan ile dünyaevine giren Elit Andaç Çam, henüz boşanma aşamasındayken 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Beyoğlu sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti.

Günlerce magazin manşetlerinden düşmeyen bu görüntülerin ardından Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam'ın 4 yıllık evliliği tek celsede sonlandırmıştı.

BEKLENEN SORU SORULDU

Boşanmanın ardından Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam eden Elit Andaç aylar sonra sevgilisi ile el ele görüntülendi. Meriç Keskin ve Serkan Keskin'in düğününe katılan ünlü çifte beklenen o soruda soruldu.

KONU HEMEN KAPANDI

Muhabirler ünlü çifte 'Ufukta bir evlilik planınız var mı?' diye sorunca Elit Andaç Çam 'aman' diye bir yanıt verdi Bülent Emrah Parlak ise 'onlar çok sonra konuşulur' diyerek evlilik konusunu hemen kapattı.