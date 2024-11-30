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Boşanmak üzereyken rol arkadaşı Bülent Parlak ile yakalanmıştı! Bahar'ın yıldızı Elit Andaç Çam'a evlilik soruldu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.11.2024 11:52
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Şimdilerde Bahar dizisinde canlandırdığı Çağla karakteri ile adından söz ettiren Elit Andaç Çam, Aziz Caner İnan ile boşanmak üzereyken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Beyoğlu sokaklarında öpüşürken yakalanmıştı. Bu görüntülerin ardından kısa bir süre sonra boşanan ünlü oyuncu bir davette görüntülendi ve özel hayatı soruldu.

Boşanmak üzereyken rol arkadaşı Bülent Parlak ile yakalanmıştı! Bahar'ın yıldızı Elit Andaç Çam'a evlilik soruldu...

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Aziz Caner İnan ile dünyaevine giren Elit Andaç Çam henüz boşanma aşamasındayken 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Beyoğlu sokaklarında öpüşürken yakalanmıştı.

Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Bu görüntülerin ardından Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam'ın 4 yıllık evliliği tek celsede sonlandırdı.

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YENİDEN EVLİLİK SORULUNCA...

Boşanmanın ardından Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam eden Elit Andaç sevgilisiyle görüntü vermekten de hiç çekinmiyor. Bir davette görüntülenen ünlü isme yeniden evlilik düşünüp düşünmediği soruldu.

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Elit Andaç Çam 'Keyfim çok yerinde. Evlilik gündemimde değil. Evlilik şart da değil zaten.' yanıtını verdi.

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Ünlü isme çocuk isteyip istemediği sorusu da yöneltildi. Elit Andaç Çam, annesi başta olmak üzere bir çok kişinin bu yöndeki ısrarlarını konuyu geçiştirerek savuşturduğunu söyledi ve 'kadınların üzerindeki bu baskıyı kaldıralım bence' dedi.

Anahtar Kelimeler:
bahar Elit Andaç Çam
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