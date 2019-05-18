Bosna Hersek'te şampiyon Saraybosna

Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan Bosna Hersek 1. Futbol Ligi 32. hafta maçında başkent ekibinin gollerini 25. dakikada Amar Rahmanovic, 30. dakikada Anel Hebibovic, 34. dakikada Mersudin Ahmetovic ve 44. dakikada Krste Velkovski kaydetti.
Sahadan 4-0 galip ayrılan Saraybosna, tarihindeki altıncı şampiyonluğunu kazandı.
Son düdüğün çalmasıyla sahaya giren binlerce taraftar da Saraybosnalı futbolcularla beraber dört yıl sonra gelen şampiyonluğu kutladı.
Bu arada, bu sezon Bosna Hersek Kupası'nı da müzesine götüren Saraybosna, sezonu çifte kupa ile tamamladı.
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