YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı

Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı

17.02.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesindeki çalışmalara destek veren Bosna Hersek ve Sırbistan arama kurtarma ekipleri, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı.

Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı

Deprem bölgelerinden biri olan Hatay'da çalışmalarını tamamlayan 10 kişilik Boşnak ekip, havalimanında bilet ve pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Ekiptekiler, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yetkililerince alkışlarla karşılandı.

Bosna Hersek ordusunda görevli ekibin lideri Yarbay Miralim Canic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatay Antakya'da İHH ekipleri ile birlikte arama kurtarma operasyonlarında çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları sırasında hiç kimseyi canlı çıkaramadıklarını belirten Canic, "Birkaç cenaze çıkardık. Orada olanları anlatmak çok zor. Orada gördüklerimizi ifade edemiyoruz. Allah sizlere yardım etsin." dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR FELAKET HİÇ GÖRMEDİK"

Sırbistanlı arama kurtarma derneğinin başkanı Dragan Bjelic ise 5 kişilik ekiple 7 gün boyunca Kahramanmaraş'ta çalıştıklarını söyledi.

Bölgede AKUT ve Brezilya'dan gelen ekiple beraber hareket ettiklerini dile getiren Bjelic, şunları kaydetti:

"Bizler bu tür arama kurtarma işleri için doğduk diyebiliriz ancak daha önce böyle bir felaket hiç görmedik. Deprem bölgesinde çok güçlü bir uluslararası dayanışma olduğunu ve Türklere yoğun bir sevgi olduğunu gördüm. Aynı zamanda bölgede yoğun bir hüzün olduğunu da gördüm. Bölgedeki insanlar bizlere karşı çok iyi davrandı, minnet dolulardı. Sağlık ekibimiz yaralı bir çocuğu hastaneye ulaştırdı. Bunu asla unutamayacağım."

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan "İGA Lounge"de ağırlanan ekipler, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla ülkelerine hareket etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Profesyonel kick boksçu Dursun altın eldivenini depremzedeler için açık artırmaya çıkardıProfesyonel kick boksçu Dursun altın eldivenini depremzedeler için açık artırmaya çıkardı
Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildiYardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi
Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandıBolu'da elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı boşnak sırp uğurlama

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:23
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.