Boston Celtic'te Tatum 53 sayı attı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Celtics ile lig sonuncusu Timberwolves arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı, Jayson Tatum'un 53 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan 23 yaşındaki Tatum, kulüp tarihinde 50 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu. Marcus Smart 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 26 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, D'Angelo Russell 26 sayı, 8 asist ve Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Atlanta Hawks-Chicago Bulls maçına, Trae Young ile Zach LaVine'in düellosu damga vurdu. Young'ın 42 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk katkı yaptığı Hawks, 50 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan LaVine'in takımı Bulls'u 120-108 mağlup etti.

Müsabakanın ilk yarısını 39 sayıyla tamamlayan LaVine, Kobe Bryant (42) ve Klay Thompson'ın (40) ardından son 25 sezonda soyunma odasına en fazla sayıyla giden oyuncu oldu.