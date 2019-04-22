Boston Celtics 110 - 106 Indiana Pacers

Boston Celtics, 3-0 önde olduğu Doğu Konferansı'ndaki ilk tur serisinin 4. karşılaşmasında Indiana Pacers'ı 110-106 mağlup etti ve 2019 play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu.
Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Gordon Hayward 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Morris 18'er sayı, 8'er ribauntla oynadı. Pacers'ta Bojan Bogdanovic 22 sayı, 8 ribaunt, Tyreke Evans 21 sayı ve Darren Collison 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
Celtics, konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)
Orlando Magic-Toronto Raptors: 85-107 (1-3)
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-113 (1-3)
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-111 (1-3)
Ersun Yanal açıkladı: 5 hafta sonra...
Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi
Ozan Tufan'dan F.Bahçe sözleri
34 yıl sonra şampiyon oldular
Dortmund pes etmiyor
Beşiktaş'ta 4 eksik var
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Trabzonspor'un golcü ikilisi
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Bayern Münih yerini korudu
Inter ile Roma puanları paylaştı
Fatih Terim'den derbi göndermesi
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum