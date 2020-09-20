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Boston, Miami karşısında durumu 2-1'e getirdi

NBA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

NBA'de Miami Heat'i 117-106 yenen Boston Celtics, serinin üçüncü maçında ilk galibiyetine imza attı. Jaylen Brown 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Kemba Walker 21, Marcus Smart ise 20 sayıyla oynadı. Serinin ilk iki maçını kazanan Heat'te Bam Adebayo'nun 27, Tyler Herro'nun 22 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Boston, Miami karşısında durumu 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 117-106 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinde ilk galibiyetini alarak durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off turuna Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edildi. Celtics, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Heat'i 117-106 mağlup ederek, serinin üçüncü maçında ilk galibiyetine imza attı.

NBA play-off turuna Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (1-0) arasındaki Batı Konferansı final serisi ikinci maçıyla devam edilecek.

(AA)

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