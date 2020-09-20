Boston, Miami karşısında durumu 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 117-106 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinde ilk galibiyetini alarak durumu 2-1 yaptı.
NBA play-off turuna Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edildi. Celtics, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Heat'i 117-106 mağlup ederek, serinin üçüncü maçında ilk galibiyetine imza attı.
NBA play-off turuna Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (1-0) arasındaki Batı Konferansı final serisi ikinci maçıyla devam edilecek.
(AA)
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