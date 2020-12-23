Boston Türk Festivali 25. Yılını Geride Bıraktı

Bu yıl salgın hastalık nedeniyle 25’incisi sanal ortamda düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Çağdaş Türkiye’nin kültür ve sanatını çeşitli yönleriyle ABD’de tanıtımını amaçlayan festival kapsamında, sergiler, atölyeler, söyleşiler, belgesel ve kısa film yarışması ile Türk mutfağının tanıtımı gibi bir dizi etkinlik düzenlendi.
Festival 2006’dan bu yana kültürel zenginliğe ve çeşitliliğe dikkat çekmek için “Anadolu’nun Renkleri” teması altında düzenleniyor.
Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı
15. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yılın yarışma programında 40’a yakın film sanal ortamda gösterildi. Yarışma jürisinde MIT’den Dr. Kurt Fendt, Boston Globe gazetesinden film eleştirmeni Peter Keough ve film küratörü Carter Long da görev aldı.
Kuzey Amerika’nın bu ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması 1964 yılından beri Boston’da faaliyet gösteren New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS-NE) tarafından 2006’dan bu yana aralıksız olarak düzenleniyor.
Ödül alan filmler
Yarışmada ödül alan filmler,” Sıradan Birkaç Gün”, “Uzaklarda”, “Bare Giran - Ağır Yük” ve “Yara” oldu.
Yarışmada En İyi Belgesel Jüri Ödülü’nü yönetmenliğini Pınar Okan'ın yaptığı “Sıradan Birkaç Gün”, En İyi Kısa Film Jüri Ödülü’nü yönetmenliğini Yılmaz Özdil'in yaptığı” Bare Giran - Ağır Yük “ adlı filmler aldı.
Jürinin yanı sıra izleyiciler de yarışma boyunca en iyi kısa film ve en iyi belgesel ‘Seyirci Ödüllerini’ belirlemek için sanal ortamda oy kullandı. Seyirci Ödüllerini kısa film dalında yönetmen Onur Güler’in “Yara”, belgesel film dalında ise yönetmen Arjin Civan Şahin'in “Uzaklarda” filmleri aldı.
Ayrıca yarışmada bu yıl da özel mansiyonlar verildi. Kısa film dalında mansiyona değer bulunan filmler, yönetmen Burcu Aykar'ın “Ablam”, Onur Sefer'in,” Bugün Ölmek İstemiyorum”, Kurtuluş Özgen'in,” Göçün 8 Şiiri”, Raşit Algül'ün, “Ronaldo”, Öykü Aytulun'un, “Tanışma”, Kasım Ördek'in, “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” adlı filmleri oldu.
Belgesel dalında ise yönetmen Turgay Kural’ın, “Ada’m”, Yasin Semiz'in, “Asfaltın Altında Dereler Var”, Gökçin Dokumacı’nın,” Kuyudaki Taş”, Fatih Ertekin'in,” Memtevri-Yaylacı”, Rena Lusin,” Bitmez'in Tanrı Göçmen Çoçukları Sever mi Anne?” filmleri özel mansiyona değer bulundu.
Tarihi Ayasofya ve Kariye sanal turlarla tanıtıldı
Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde, geçtiğimiz aylarda müzeden camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye (Chora) kiliseleri dijital platformda düzenlenen turlarla tanıtıldı. Seyahat yazarı ve araştırmacı Şerif Yenen tarafından yapılan sunumlardan sonra katılımcılarla birer de söyleşi düzenlendi.
Sanal resim ve fotoğraf sergileri açıldı
Festival kapsamında, sanatçılar Belgin Akın, Saadet İnan Uyar, Melik İskender, Hülya Kara, Buse Kızılırmak, Avni Öztopçu, Pelin Yazar, Ercan Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen sanal grup resim sergisi “Mesafe: Uzak ve Yakın” ve fotoğraf sanatçısı Adnan Onart’ın “Karanlığa Karşı” sanal sergisi düzenlendi ve katılan sanatçılarla sanal ortamda söyleşiler yapıldı.
“Anadolu’nun Renkleri” adlı çevrim içi dans atölyesinde Amerikalı dans severler Anadolu’nun zengin kültürel birikimini yansıtan yöresel dansları öğrendi. Uluslararası başarılara imza atmış bir dans eğitmeni ve koreograf olan Ahmet Lüleci’nin yönettiği halk dansları atölyesinde sanal ortamda öğretildi.
Anadolu’nun seçkin lezzetleri sanal ortamda tanıtıldı
2007 yılından bu yana Boston Üniversitesi Yemek Programı ile birlikte düzenlenen “Anadolu’nun Lezzetleri” uygulamalı bir ders olarak program kapsamında yer aldı. Seyahat yazarı ve araştırmacı Şerif Yenen Anadolu’nun lezzetlerine sanal bir tur düzenledi ve ardından katılımcılarla bir de söyleşi yaptı.
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