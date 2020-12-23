Boston Türk Festivali 25. Yılını Geride Bıraktı

Bu yıl salgın hastalık nedeniyle 25’incisi sanal ortamda düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Çağdaş Türkiye’nin kültür ve sanatını çeşitli yönleriyle ABD’de tanıtımını amaçlayan festival kapsamında, sergiler, atölyeler, söyleşiler, belgesel ve kısa film yarışması ile Türk mutfağının tanıtımı gibi bir dizi etkinlik düzenlendi.

Festival 2006’dan bu yana kültürel zenginliğe ve çeşitliliğe dikkat çekmek için “Anadolu’nun Renkleri” teması altında düzenleniyor.

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı

15. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yılın yarışma programında 40’a yakın film sanal ortamda gösterildi. Yarışma jürisinde MIT’den Dr. Kurt Fendt, Boston Globe gazetesinden film eleştirmeni Peter Keough ve film küratörü Carter Long da görev aldı.

Kuzey Amerika’nın bu ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması 1964 yılından beri Boston’da faaliyet gösteren New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS-NE) tarafından 2006’dan bu yana aralıksız olarak düzenleniyor.