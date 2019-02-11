Boşuna efsane olmadı! Jennifer Lopez 61. Grammy Ödüllerini yıktı geçti

Dünyaca ünlü yıldızlar, şıklıkları ve sahne şovlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü yıldızlar, şıklıkları ve sahne şovlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Jennifer Lopez ve Lady Gaga'nın kıyafet tercihleri kadar, sahne performansları da geceye damga vurdu.