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Boşuna efsane olmadı! Jennifer Lopez 61. Grammy Ödüllerini yıktı geçti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 11.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü yıldızlar, şıklıkları ve sahne şovlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Dünyaca ünlü yıldızlar Grammy Ödülleri'ne damga vurdu

Dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu.
Dünyaca ünlü yıldızlar, şıklıkları ve sahne şovlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Jennifer Lopez ve Lady Gaga'nın kıyafet tercihleri kadar, sahne performansları da geceye damga vurdu.

Katty Perry

Katty Perry
Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin gece için seçtiği kıyafet, oldukça ilginç bulundu.

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Alicia Keys

Alicia Keys

Hennessy Carolina

Hennessy Carolina

Dua Lipa

Dua Lipa

Dolly Parton

Dolly Parton

Cardi B

Cardi B

Toni Braxton

Toni Braxton

Diana Ross

Diana Ross

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Kylie Jenner - Travis Scott

Kylie Jenner - Travis Scott
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Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez 61. grammy ödülleri

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