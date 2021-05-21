Boupendza Celtic'in transfer hedefinde

Gabon Review'in haberine göre, Celtic yönetimi Boupendza transferi için devrede. Ancak Hatayspor yönetiminin yüksek bonservis talebi şu an itibariyle İskoç cephesinin elini bağladı.

Öte yandan Boupendza'nın Celtic'te tutarlı bir performans sergileyip sergilemeyeceği de sorgulanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun Bordeaux kariyerinin başarısız geçmiş olmasından dolayı maliyet performans açısından Celtic yönetimi bir yandan görüşmeleri sürdürürken, diğer taraftan alternatif isimler üzerinde duruyor. Boupendza bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 22 gol attı.

(FUTBOL ARENA)

