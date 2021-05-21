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Boupendza Celtic'in transfer hedefinde

21.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza için Celtic devrede.

Boupendza Celtic'in transfer hedefinde

Gabon Review'in haberine göre, Celtic yönetimi Boupendza transferi için devrede. Ancak Hatayspor yönetiminin yüksek bonservis talebi şu an itibariyle İskoç cephesinin elini bağladı.

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Öte yandan Boupendza'nın Celtic'te tutarlı bir performans sergileyip sergilemeyeceği de sorgulanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun Bordeaux kariyerinin başarısız geçmiş olmasından dolayı maliyet performans açısından Celtic yönetimi bir yandan görüşmeleri sürdürürken, diğer taraftan alternatif isimler üzerinde duruyor. Boupendza bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 22 gol attı.

(FUTBOL ARENA)

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Süper Lig'in gol kralı BoupendzaSüper Lig'in gol kralı Boupendza
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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