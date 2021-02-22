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Boupendza fırtınası! 4 Fenerbahçe forveti kadar gol attı!

22.02.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Boupendza fırtınası! 4 Fenerbahçe forveti kadar gol attı!

Fenerbahçe'de forvetler bu sezon beklentilerin altında kalırken Süper Lig'de 25 maçın ardından santrafor olarak oynayabilen 4 futbolcu, Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza kadar gol atabildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilirken bu sezon 6. kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sinde rakip fileleri havalandıramayan sarı lacivertli takımda forvet oyuncularının performansı dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de santrafor pozisyonunda oynayabilen Mbwana Samatta, Mame Thiam, Papiss Cisse ve Enner Valencia, ilk 25 maç sonunda toplam 18 gol buldular.

BOUPENDZA, TEK BAŞINA 4 FENERBAHÇE FORVETİ KADAR ATTI

Spor Arena'nın haberine göre; Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza ise tek başına, Fenerbahçe'nin 4 forvetinin attığı toplam gol kadar ağları havalandırdı. 23 Süper Lig maçına çıkan Boupendza, 18 gol bulurken her 80 dakikada bir ağları havalandırdı.

EN GOLCÜSÜ 6 GOLLE THIAM

Fenerbahçe'nin dört forvetinden Mbwana Samatta 18 maçta 4 gol, Papiss Cisse 19 maçta 4 gol, Enner Valencia 20 maçta 4 gol ve Mame Thiam da 20 maçta 6 gol atabildi. Thiam, attığı 6 golle takımının en golcü futbolcusu durumunda.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ KİMDEN GELİYOR?

Süper Lig'de 25 maçta toplam 47 gol atan Fenerbahçe'de bu gollerin sadece 18'i santraforlardan gelirken Pelkas ve Ozan Tufan 4 gol, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Diego Perotti 3'er gol atarak forvetlere yardımcı oldu. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş 2'şer gol atarken Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu da 1 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe, sezon başında Cisse, Thiam ve Valencia'yı bonservis ücreti olmadan kadrosuna katarken Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro ödenmişti.

KADIKÖY'DE MAÇLAR GOLSÜZ GEÇİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon gol bulamadığı 6 maçın 5'i iç sahada oynandı. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe maçlarında ağları havalandıramadı. Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Galatasaray'a karşı gol atamadı.


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