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Boupendza, Karagümrük’e karşı yedekler arasında

06.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor’un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fatih Karagümrük müsabakasına yedek kulübesinde başladı. Boupendza, geçtiğimiz hafta Galatasaray maçının kadrosunda yer almamıştı.

Boupendza, Karagümrük’e karşı yedekler arasında

Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Hatayspor’un başarılı santrforu Boupendza, yedekler arasında bulunuyor.

Gabon Milli Takımı’nda yapılan korona virüs testi pozitif çıkan, Türkiye’ye geldikten sonra bir test daha yapılan ve sonucu negatif olarak belirtilen 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan tarafından 3 Nisan Cumartesi günü Hatay temsilcisinin sahasında Galatasaray’ı 3-0 yendiği karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.
Boupendza, 18 golle ligin gol kralı unvanını elinde bulunduruyor.

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