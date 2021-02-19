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Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

19.02.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Süper Lig'in flaş takımı Hatayspor ile adından oldukça bahsettiren Aaron Boupendza'ya tekliflerin olduğu açıklandı. Hataspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, golcü yıldız için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediklerini açıkladı.

Atakaş Hatayspor sportif direktörü Fatih Kavlak, bazı kulüplerin golcü oyuncu "Aaron Boupendza için anlaşmayı şimdiden yapalım, oyuncu sezon sonuna kadar sizde oynasın" diyerek teklifte bulunduğunu söyledi. Özellikle Galatasaray'ın yakından ilgilendiği golcünün bonvervis bedeli şu şekilde...

"DEĞERİ 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKIYOR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kavlak, "Boupendza için transferi ara transferi döneminin son gününde Dinamo Kiev'le bir görüşmemiz oldu. Sıon bir kaç günde bu görüşmeyi yaptık. Bir kaç oyuncumuza daha teklifler oldu. Boupendza için 10 milyon Euro istiyoruz. Bu fiyata yaklaşabilecek bir kaç kulüple görüşmelerimiz oluyor. Ama Boupendza gol atmaya devam ediyor ve onun transfer bedelini 10 milyon Euro'dan daha yukarı taşıyor. Sezon sonunda ne olur bilemiyorum. Dinamo Kiev teknik direktörü Lucecu ile Boupendza adına bir ikinci görüşme yapmadım. Üst düzey bir kaç kulüp, Boupendza için bizimle şimdiden anlaşma yapıp, oyuncunun sezon sonuna kadar bizde oynamasını kabul ediyor. Oyuncunun sezon sonunda değerinin çok yükselmesi çok daha olası..." şeklinde konuştu.

"GOL KRALLIĞI YARIŞMASINDA ONU GEÇMELERİ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Fatih Kavlak, "Boupendza, attığı 17 gol kadar pozisyona giriyor. Henüz 24 yaşında, bundan sonra çok daha fazla gol atacak. Larin 12 gol attı. Ama ben Boupendza'yı gol krallığı yarışmasında geçebileceklerini sanmıyorum. Boupendza tek biçimde gol atmıyor. Pozisyon yaratıyor, farklı açılardan gol atıyor. Gol krallığı yarışmasında onu geçmek mümkün gözükmüyor" dedi.


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