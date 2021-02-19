Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Atakaş Hatayspor sportif direktörü Fatih Kavlak, bazı kulüplerin golcü oyuncu "Aaron Boupendza için anlaşmayı şimdiden yapalım, oyuncu sezon sonuna kadar sizde oynasın" diyerek teklifte bulunduğunu söyledi. Özellikle Galatasaray'ın yakından ilgilendiği golcünün bonvervis bedeli şu şekilde...

"DEĞERİ 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKIYOR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kavlak, "Boupendza için transferi ara transferi döneminin son gününde Dinamo Kiev'le bir görüşmemiz oldu. Sıon bir kaç günde bu görüşmeyi yaptık. Bir kaç oyuncumuza daha teklifler oldu. Boupendza için 10 milyon Euro istiyoruz. Bu fiyata yaklaşabilecek bir kaç kulüple görüşmelerimiz oluyor. Ama Boupendza gol atmaya devam ediyor ve onun transfer bedelini 10 milyon Euro'dan daha yukarı taşıyor. Sezon sonunda ne olur bilemiyorum. Dinamo Kiev teknik direktörü Lucecu ile Boupendza adına bir ikinci görüşme yapmadım. Üst düzey bir kaç kulüp, Boupendza için bizimle şimdiden anlaşma yapıp, oyuncunun sezon sonuna kadar bizde oynamasını kabul ediyor. Oyuncunun sezon sonunda değerinin çok yükselmesi çok daha olası..." şeklinde konuştu.