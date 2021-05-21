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Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

21.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu attığı gollerle damga vuran Aaron Boupendza ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği Gabonlu futbolcunun transferinde flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Atakaş Hatayspor'un sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza, Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.Hücumda her bölgede görev yapabilen Boupendza, Mame Diouf ile müthiş bir ikili oluşturdu ve Hatayspor'un Süper Lig'deki başarısında önemli rol oynadı. Gabonlu futbolcu attığı 22 golle Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun gol kralı oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Süper Lig'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza için ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Hatayspor ile görüşme gerçekleştirmiş fakat yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

KRASNODAR BİTİRMEK ÜZEREYDİ

Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'ın görüşmelere başladığı hatta transferi için Hatay'a kadar gelip Hataysporlu yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiği Boupendza devre arasında flaş bir karara imza atarak kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini açıklamış ve Bordo Beyazlı ekipte kalma kararı almıştı.

CELTIC İLE TRANSFER BİTİYOR

Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Boupendza için ülkesi Gabon'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Gabonreview'da yer alan habere göre İskoçya Premier lig ekiplerinden Celtic, Aaron Boupendza için Hatayspor'la görüşmelere başladı.

6.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Haberin detayında Celtic'in Boupendza için Hatayspor'a 6.5 milyon Euro önerdiği ve pazarlıkların devam ettiği ifade edildi. İskoç ekibinin ligde kaçan şampiyonluk sonrası transferde flaş adımlar atmak istediği kaydedildi.Celtic ile Atakaş Hatayspor arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. İskoç ekibinin 6.5 milyon Euro önerdiği fakat Atakaş Hatayspor'un bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Celtic'in Boupendza için 8 milyon Euro civarında yeni bir teklif yapması bekleniyor.


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Boupendza Celtic'in transfer hedefindeBoupendza Celtic'in transfer hedefinde
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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