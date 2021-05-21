Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Atakaş Hatayspor'un sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza, Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.Hücumda her bölgede görev yapabilen Boupendza, Mame Diouf ile müthiş bir ikili oluşturdu ve Hatayspor'un Süper Lig'deki başarısında önemli rol oynadı. Gabonlu futbolcu attığı 22 golle Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun gol kralı oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Süper Lig'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza için ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Hatayspor ile görüşme gerçekleştirmiş fakat yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

KRASNODAR BİTİRMEK ÜZEREYDİ

Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'ın görüşmelere başladığı hatta transferi için Hatay'a kadar gelip Hataysporlu yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiği Boupendza devre arasında flaş bir karara imza atarak kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini açıklamış ve Bordo Beyazlı ekipte kalma kararı almıştı.

CELTIC İLE TRANSFER BİTİYOR

Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Boupendza için ülkesi Gabon'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Gabonreview'da yer alan habere göre İskoçya Premier lig ekiplerinden Celtic, Aaron Boupendza için Hatayspor'la görüşmelere başladı.