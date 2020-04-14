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Bournemouth, ücretsiz izin kararından geri adım attı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.04.2020 22:44 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Bournemouth, ücretsiz izin kararından geri adım attı

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın gelirlerinde ciddi kayıplar olduğu ve bu nedenle ücretsiz izin uygulamasına gidildiği hatırlatıldı.

Ancak taraftardan gelen tepkilere kulak verildiği ve bu karardan vazgeçildiği belirtildi. Açıklamada, "Yönetim kurulu, liglerin askıya alındığı dönemde kulübün çalışmaya devam edeceğini ve çalışanların ücretsiz izne gönderilmeyeceğini garanti etmektedir." ifadesine yer verildi.

Premier Lig'de daha önce Liverpool ve Tottenham da çalışanlarını ücretsiz izne çıkaracağını açıklamış, gelen tepkiler üzerine kararlarından vazgeçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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