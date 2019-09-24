Box Office Türkiye rakamları

Ülkede bir kahraman olarak anılan babasının izinden gidip astronot olan ve tüm galaksinin akıbetini ilgilendiren bir göreve atanan Roy McBride'ın hikâyesini anlatan Brad Pitt’li Ad Astra, hafta sonunda 70.112 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye’nin zirvesine yerleşti. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan O Bölüm 2 (It: Chapter Two), 46.061 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, vizyonun yenilerinden Annem filmi, 35.459 seyirci tarafından izlenerek listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği, gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan Elektrik Savaşları (The Current War), 30.879 seyirciyle dördüncü sırada yer alırken, Sylvester Stallone'li Rambo: Son Kan (Rambo: Last Blood), 22.322 seyirci tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Box Office Türkiye listesinin devamında sırasıyla; Masal Şatosu - Sihirli Davet, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Hızlı ve Tüylü, Bir Zamanlar... Hollywood'da ve Sar Başa filmleri yer aldı. Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filmini ise 2.681 kişi izledi.



