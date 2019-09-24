Mynet Trend

Box Office Türkiye rakamları

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.09.2019 09:00 | Son Güncelleme

Brad Pitt'li bilim kurgu filmi Ad Astra, 70 bin seyirciyle Box Office Türkiye’nin zirvesine yerleşti. İşte 20-22 Eylül 2019 gişe rakamları...

Ülkede bir kahraman olarak anılan babasının izinden gidip astronot olan ve tüm galaksinin akıbetini ilgilendiren bir göreve atanan Roy McBride'ın hikâyesini anlatan Brad Pitt’li Ad Astra, hafta sonunda 70.112 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye’nin zirvesine yerleşti. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan O Bölüm 2 (It: Chapter Two), 46.061 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, vizyonun yenilerinden Annem filmi, 35.459 seyirci tarafından izlenerek listeye üçüncü sıradan giriş yaptı.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği, gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan Elektrik Savaşları (The Current War), 30.879 seyirciyle dördüncü sırada yer alırken, Sylvester Stallone'li Rambo: Son Kan (Rambo: Last Blood), 22.322 seyirci tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Box Office Türkiye listesinin devamında sırasıyla; Masal Şatosu - Sihirli Davet, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Hızlı ve Tüylü, Bir Zamanlar... Hollywood'da ve Sar Başa filmleri yer aldı. Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filmini ise 2.681 kişi izledi.

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybettiKorkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti
Jet Sosyete'den Çukur'a olay gönderme! Yeni sezonu böyle açıyor!Jet Sosyete'den Çukur'a olay gönderme! Yeni sezonu böyle açıyor!
Dizi oyuncusundan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldüDizi oyuncusundan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Box Office Türkiye gişe rakamları Ad Astra Brad Pitt

En Çok Okunan Trend Haberler

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

'Çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

'Çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

Esra Erol'un programında korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Esra Erol'un programında korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jet Sosyete yeni sezondan Çukur dizisi göndermeli fragman! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

Jet Sosyete'den Çukur'a olay gönderme! Yeni sezonu böyle açıyor!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şaşkınlık yaratan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Dizi oyuncusundan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Alex Borstein ödül konuşmasıyla olay oldu

'Bu gece iç çamaşırı giymedim'

Ali Sunal gözyaşlarına boğuldu

Ali Sunal gözyaşlarına boğuldu

71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

Televizyon Oscar'ları dağıtıldı

MasterChef Türkiye'de bir ilk! Somer Sivrioğlu açıkladı! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.