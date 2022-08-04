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Boya eş anlamlısı nedir? boyanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki birçok kelimenin birden fazla eş anlamı vardır. Cümle içindeki kullanım amaçlarına göre değişkenlik gösterebilir. Boya da böyle bir sözcüktür. Asıl anlamları dışında yan ve mecaz anlamlar da içerir. Aldatıcı görünüş, resim yapmak ya da yazı yazmak için kullanılan renkli maddeler gibi anlamları bulunur.

Boya kelimesi atasözlerinde, deyimlerde ve günlük kullanım dilinde yer alır. Aldatıcı görünüş, yazmak için kullanılan mürekkep, herhangi bir yüzeye renk vermek için kullanılan renkli madde anlamlarına gelir.

Boya eş anlamlısı nedir?

Eş sesli olma özelliğine de sahip bir kelime olan boya; isim ya da fiil olarak cümle içinde kullanılabilir. İsim olarak cisimlere, canlıların bedenleri üzerine, nesnelere, renk vermek veya onları dış etkenlerden koruyabilmek için üzerlerine sürülen veya içine katılan renkli maddedir.

Boya kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bu tanımı dışında sulu boya, yağlı boya, kuru boya gibi türleri olan bir resim malzemesidir. Türk Dil Kurumu'nun boyanın mecaz anlamı için yaptığı tanım ise şu şekildedir: Aldatıcı görünüş, halk ağzında yazmak için kullanılan mürekkep.

Fiil, mecaz, isim gibi farklı görevlerde kullanılabilir. Cümle içinde nasıl kullanıldığına bakarak ne anlama geldiği bulunabilir.

Boya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Birinin gözünü boyamak, tırnaklarını boyamak, duvar boyamak, boyası tutmak, boya vurmak, sürmek veya çekmek gibi ifadeler içinde kullanılan bir sözcüktür. Etimolojik olarak kökeni Türkçe'dir. Eski Türkçe dilinde bodu kelimesinden türemiştir.

Boya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Boya kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümle içinde kullanarak anlamlarını pekiştirmek gerekir. Çünkü asıl anlamı, yan anlamı ya da mecaz olarak kullanılmış olabilir. Cümlenin tamamına bakıldığında hangi nedenle ve amaçla kullanıldığı anlaşılabilir. Bazı örnek cümle, atasözü ve deyimler şunlardır:

Onun gözünü boyamayı başarmışsın.
Ustalar gelirken kendi boyalarını getirmişler.
Ayakkabılarımı boyayınca yeni gibi oldular.
Hangi malzemeyi kullandıysa olmamış, duvarın boyası atmış.
Hangi tür boya ile resim yapmayı daha çok seviyorsun?
Tırnaklarının boyası kuruduysa çamaşırları as!

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