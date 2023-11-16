Böyle anne - baba olmaz olsun! Esra Erol çıldırdı: "Siz cani misiniz?" 9 aylık bebeği daha anne karnındayken...

Esra Erol programında Damlanur - Dursun Ciğer konusunu masaya yatırdı. Eşinden ayrılmak istediğini belirten Dursun Bey, Esra Erol'a başvurunca olanlar oldu. Damlanur Hanım kayınvalidesinin ailesini dağıtmak istediğini söyleyip yalanını örtbas etmeye çalıştı. Dursun Bey'in sözleri ise hem Esra Erol'u hem de ekran başındakileri şaşırttı.

ESRA EROL'U ÇİLEDEN ÇIKARAN İTİRAF: "3. ÇOCUĞUMUZU BAŞKA BİR AİLEYE VERDİK"

Dursun Bey, "Üçüncü çocuğumuzu başka bir aileye verdik." itirafında bulununca ünlü sunucu sinirlerine hakim olamayıp tepki gösterdi:

"Duyduklarımı anlamlandıramıyorum. Mutsuzluklarının sebeplerinin üçüncü kişiler olduğunu söylüyorsunuz. 'Gezdirmiyorum diye bana sitem ediyordu', 'Annemle sürekli didişiyordu' diyen bir koca var. Bu konuşmalar o kadar normal ki…"

Esra Erol, çifte dönerek şu açıklamayı yaptı:

"Siz merhametsiz misiniz? Siz vicdansız mısınız? Siz cani misiniz? Siz bir çocuğu kendi ellerinizle daha anne karnındayken vermişsiniz. Onu dünyanızda da yok saymışsınız. Sizde bir gram merhamet yok mu ya? Çocuk karnınızdayken nereye vereceğinizi bulmuşsunuz. Sizin aranızdaki en büyük problem bu olmalı. İyi misiniz? İkiniz de rahatsınız. Demek ki çocuğun verilmesi ikinizin de kalbinde bir boşluk değil!"

BEBEK DEVLET KORUMASI ALTINDA!

Çorlu'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugün 9 aylık bebeği aileden teslim aldı ve bebek devlet korumasına alındı.

"BEBEĞİMİ VERDİĞİM AİLEYE ANNESİNDEN DAHA ÇOK GÜVENİYORUM"

Öte yandan Dursun Ciğer, "Çocuğumu verdiğim aileye çocuklarımın annesinden daha fazla güveniyorum." dedi. Damlanur ise eşini alıp gitmek istediğini dile getirdi.





