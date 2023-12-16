Böyle asist görülmedi, İtalya'da dillere pelesenk olan isim: Victor Osimhen! Son maçını da 1 gol 1 asistle tamamladı

İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Cagliari'yi ağırlayan Napoli, 6 dakikada 3 gol atılan maçı 2-1 kazandı.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Napoli, sadece Atalanta deplasmanında 2-1 galip gelebilmişti. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı mağlup eden Napoli, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 69. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Cagliari 72'de Leonardo Pavoletti ile skora dengeyi getirirken, 75'te Khvicha Kvaratskhelia sahneye çıktı ve Napoli'yi tekrar öne geçiren isim oldu. Napoli'nin ilk golünü atan Osimhen, takımının ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

YAPTIĞI ASİSTLE GÜNDEM OLDU

Osimhen'in dakikalar 75'i gösterirken yaptığı asist gündem oldu. Ceza sahası içinde topla buluşmasının ardından 5 saniye boyunca topu dizinde sektirerek rakip savunmayı arkasına alan Nijeryalı yıldız yerden sert bir pasla topu Khvicha Kvaratskhelia'ya yuvarladı ve karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlamış oldu.





