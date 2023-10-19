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Böyle davetiye görülmedi... Gelinim Mutfakta'da Cansu gelinin düğün davetiyesini görenler şoke oldu

19.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da gelinler ve kaynanalar arasındaki diyaloglar ve tartışmalar sık sık gündem oluyor. Her bölümü ilgiyle izlenen yemek yarışmasına bu defa fenomen gelinlerden biri olan Cansu'nun düğün davetiyesi damga vurdu. Cansu gelinin davetiyesini görenler şoke oldu.

Gündüz kuşağının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Muftakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler ve atışmalar çok konuşuluyor. Nursel Ergin'in sunduğu programa bu defa Cansu gelinin düğün davetiyesi damga vurdu.

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Cansu gelin, düğünü için özel olarak hazırlattığı marjinal düğün davetiyesini gösterdi. Cansu'nun düğün davetiyesini görenler inanmakta güçlük çekti. Düğün davetiyesi olarak çorap tercih eden Cansu gelin, çorapların etiket kısmına bir de not yazdırmış.

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Cansu gelinin düğün davetiyesi için stüdyoda; 'Hayatımın şokunu yaşadım', 'Görüp görebileceğimiz en ilginç davetiye', 'Şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Cansu gelin düğün davetiyesi olarak seçtiği çorapları gösterirken; 'Kayınvalidemin kocamla benim başımıza ördüğü çorapları temsilen böyle bir davetiye seçtim.'dedi.

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Stüdyoda şaşkınlık yaratan bu anların ardından Cansu gelinin kayınvalidesi Seniha Hanım ise; 'Sana yazıklar olsun' açıklamasını yaptı. Gelin ve kayınvalide arasında ise tansiyon bir anda yükseldi.

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