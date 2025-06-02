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Böyle kutlama görülmedi, binlerce taraftar geceyi aydınlattı

Bursaspor 62. kuruluş yıldönümünü binlerce taraftarıyla meşaleler yakarak kutladı.

Böyle kutlama görülmedi, binlerce taraftar geceyi aydınlattı
Berker İşleyen

Bursaspor taraftarı 62. kuruluş yıldönümünde eski Atatürk Stadyumu olan Bursa Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Binlerce taraftar mabetlerinde şarkılar ve besteler söyleyerek şampiyon olarak TFF 2. Lig’e çıkan takımlarını destekledi. Saat 21.16’da işaret fişeklerinin gökyüzüyle buluşmasının ardından binlerce kişi yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak geceyi aydınlattı. Taraftarların meşaleleri adeta görsel şölen oluşturdu.

"BURSASPOR 700 BİN NÜFUSLU BURSA’DA DOĞDU"

Eski bakan Faruk Çelik, "62 yıl önce Bursa’nın nüfusu 700 bindi. 700 bin nüfuslu Bursa, Bursaspor’u doğurdu. Kuruluşunun ardından 1967 yılında Süper Lig’e çıktı. O günden bu güne çok önemli başarılar elde etti. Sizin yaşlarınızdayken Muradiye sırtlarından Bursaspor’u izledim. Ne zaman ki imkan sahibi olduk, o zaman çıktık Bursaspor’un önüne düştük. 2008-2009’da Bursaspor’a entrika çekenlere şampiyon olarak cevap verdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ölü taklidi yapanlara haydi Süper Lig’e diyoruz" şeklinde konuştu.

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Bursaspor
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