SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Böyle maç görülmedi! Son düdük çaldı saha içi savaş alanına döndü: 3 futbolcu hastanelik oldu

Bilecik’te oynanan amatör futbol müsabakasının bitiş düdüğü sonrası kavga çıkarken, yaşanan olaylar sonrası 3 futbolcu hastanelik oldu. İşte detaylar...

Böyle maç görülmedi! Son düdük çaldı saha içi savaş alanına döndü: 3 futbolcu hastanelik oldu
Cevdet Berker İşleyen

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu 8. hafta müsabakasında Akpınarspor ile Gülümbespor Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası’nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2’lik skorla sonuçlanırken bitiş düdüğü sonrası ortalık savaş alanına döndü. Futbolcular arasında başlayan kavgaya daha sonra Akpınarspor taraftarları da dahil oldu. Gülümbespor’un 3 futbolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olayları kontrol etmekte zorlanırken, Gülümbespor tarafı şikayetçi oldu. Yaralanan 3 futbolcu da darp raporu alırken, yaşananlara Gülümbespor Başkanı Ergün Akbal tepki gösterdi.

"YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ TÜM ADLİ ŞİKAYETLER YAPILDI"

Böyle maç görülmedi! Son düdük çaldı saha içi savaş alanına döndü: 3 futbolcu hastanelik oldu 1

Gülümbespor Başkanı Ergün Akbal konu hakkında yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız Akpınarspor maçı sonrası futbolcularımıza yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı sonucunda futbolcularımızdan bazıları yaralanmış ve darp raporu almıştır. Yaşanan bu olayla ilgili tüm adli şikayetler yapılmış olup, takipçisi olunmaya devam edilecektir. Futbol sahasında olmaması gereken bu tür saldırıların önüne geçemeyen, maç sırasında kontrolü kaybederek vermesi gereken kararları veremeyen hakem kadrolarının da bu olayda büyük payı bulunmaktadır" dedi.

"Kırmızı kart görmüş bir oyuncunun maç sonunda sahaya tekrar girmesi yasakken; sahaya girip futbolcularımızı yaraladı"

Akbal, olaylardan sonra verilen cezaların yetersiz olduğunu öne sürerek tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ne yazık ki, bugün yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, rakip takım oyuncularının futbolcularımıza yönelik saldırılarına rağmen sadece 3 maçlık ceza verilmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kırmızı kart görmüş bir oyuncunun maç sonunda sahaya tekrar girmesi yasakken; sahaya girip futbolcularımızı yaralayan bu oyuncuya verilen 3 maçlık cezanın hangi bilgi, birikim ve yetkiyle verildiği kamuoyunun merak konusu olmuştur. Yaralanan futbolcularımıza dikiş atılacak ve darp raporu alacak kadar sağlık sorunları yaşadığı bu ortamda verilen karar kabul edilemez. Bilecik’te oluşan bu haksız rekabetin karşısında olduğumuzu ve sesimizi sonuna kadar çıkaracağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Uğradığımız saldırıya dair görüntüler emniyet güçlerine teslim edilmiş olup, suçluların hak ettikleri cezayı almaları için adalet çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılacaktır."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor’da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendiKayserispor’da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
NBA'de Denver Nuggets, rekor kırarak Portland Trail Blazers'ı 157-103 yendiNBA'de Denver Nuggets, rekor kırarak Portland Trail Blazers'ı 157-103 yendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kavga son dakika amatör lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.