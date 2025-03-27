Böyle skor kırk yılda bir olur! İlk yarı 10 ikinci yarı 9 gol attılar... Maçı 19-0 kazandılar

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğun en önemli adaylarından ABB FOMGET, Yenikent Stadyumu’nda ligin son 13’üncü sırasında yer alan Çekmeköy ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan FOMGET’li kadınlar rakibini gol yağmuruna tuttu. Uzun süredir sahalarda görülmeyen tarihi bir farka imza atan ABB FOMGET, rakip kaleye tam 19 gol attı.

İLK YARI 10, 2’NCİ YARI 9 GOL

İlk yarı boyunca rakip kaleyi ablukaya alarak 10 gol atan ABB FOMGET, 2’nci yarıda 9 gol atarak rakibine gol olup yağdı. Mücadele ABB Fomget'in Çekmeköy'ü 19-0 yenmesiyle sonuçlandı. Bu skorla ABB FOMGET puanını 55’den 58’e çıkardı. ABB FOMGET ligde kafa kafaya gittiği Fenerbahçe ile eşit olan puan durumunu da korudu.

F.BAHÇE'Yİ BEKLİYORLAR

Yarıştan kopmayan Başkent temsilcisi şampiyonluk için Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Başkent ekibi ligdeki bir sonraki maçını 13 Nisan'da Ünye ile oynayacak.