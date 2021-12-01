Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0!

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 6'ncı karşılaşmasında inanılmaz bir skor görüldü. İngiliz Kadın Milli Takımı, Letonya'yı 20-0 mağlup etti.

4 İSİM HAT-TRİCK YAPTI

İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaptı. Ella Toone ile Bethany England ise 2'şer gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'dan geldi.

6 MAÇTA 53 GOL

İlk yarıda 8-0'ı bulan İngilizler'in, oyunu yavaşlatması beklendi ama tam tersi görüldü. Letonya, rakibi karşısında çok çaresiz kaldı ve acı skor yaşandı. İngiltere, şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 53 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.

İngiltere'nin grup maçları:

İngiltere 8-0 Kuzey Makedonya

Lüksemburg 0-10 İngiltere

İngiltere 4-0 Kuzey İrlanda

Letonya 0-10 İngiltere

İngiltere 1-0 Avusturya

İngiltere 20-0 Letonya



