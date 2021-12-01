SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0!

Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0!

01.12.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 20-0 mağlup etti. İlk yarıda 8-0'ı bulunca oyunu rölantiye alması beklenen İngilizler, ikinci yarıda vites yükseltip maçı 20-0 kazandı. İngilizler gruptaki 6 maçta tam 53 gol attı.

Böyle skor ne görüldü ne duyuldu: 20-0!

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 6'ncı karşılaşmasında inanılmaz bir skor görüldü. İngiliz Kadın Milli Takımı, Letonya'yı 20-0 mağlup etti.

4 İSİM HAT-TRİCK YAPTI

İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaptı. Ella Toone ile Bethany England ise 2'şer gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'dan geldi.

6 MAÇTA 53 GOL

İlk yarıda 8-0'ı bulan İngilizler'in, oyunu yavaşlatması beklendi ama tam tersi görüldü. Letonya, rakibi karşısında çok çaresiz kaldı ve acı skor yaşandı. İngiltere, şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 53 gol attı, kalesinde ise hiç gol görmedi.

İngiltere'nin grup maçları:

İngiltere 8-0 Kuzey Makedonya

Lüksemburg 0-10 İngiltere

İngiltere 4-0 Kuzey İrlanda

Letonya 0-10 İngiltere

İngiltere 1-0 Avusturya

İngiltere 20-0 Letonya


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Yeni ofsayt sistemi geliyor! İşte farklarıYeni ofsayt sistemi geliyor! İşte farkları
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Fatih Terim'i pişman eden karar!

Fatih Terim'i pişman eden karar!

Bomba iddia: Pereira ile yollar ayrılıyor

Bomba iddia: Pereira ile yollar ayrılıyor

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlandı!

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlandı!

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor

İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.