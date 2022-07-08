Böyle transfer görülmedi! İstanbulspor, Beşiktaş'tan öyle şeyler istedi ki... Emrecan Uzunhan transferi karıştı!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği ve bir ara imza aşamasına da gelen Emrecan Uzunhan transferi çıkmaza girdi. Bunun nedeni de İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun her defasında yeni yeni isteklerde bulunması oldu. Her defasında değişen talepler nedeniyle görüşmeler donma noktasına geldi.

İSTANBUL KAPIYI 10 MİLYONDAN AÇTI

Beşiktaş, geçen sezon da kadrosuna katmak istediği Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray'a kaptırınca alternatif olarak İstanbulspor'un genç yeteneği Emrecan Uzunhan'a yöneldi. Beşiktaş, Emrecan'a talip olduğunu ortaya koyunca İstanbulspor Başkanı Sarıailoğlu kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Bu tutara bu transferin olması olanaksızdı.

BÖYLE BONUS TALEBİ GÖRÜLMEDİ!

Beşiktaş taraftarları da Emrecan için KAP beklerken, süreç uzamaya devam etti. Çünkü İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Beşiktaş'tan yeni bonuslar istedi. Bunlar da uçuk tabir edilebilecek bonuslardı. Sarıalioğlu, 2 milyon bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 paya ilaveten, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına gitmesi halinde 250 bin Euro istedi. Bu da yetmedi, Beşiktaş'ın Emrecan ile sözleşme uzatması halinde de pay talebinde bulundu. Ecmel Sarıailoğlu'nun bu talepleri Beşiktaş cephesinde olumsuz karşılandı ve görüşmeler tıkandı. Zira Sarıalioğlu, neredeyse siyah beyazlaların kulüp anahtarını isteme noktasına geldi. Görüşmeler donmuş olsa da Beşiktaş yönetimi, daha önce mutabık kalınan ikinci teklif üzerinden İstanbulspor ile el sıkışmak istiyor.

(Ajansspor)

