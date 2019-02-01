Böyle trend olmaz olsun! Köpeklerin testislerini boyuyorlar

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Köpeklerin bedenleri üzerinde uygulanmaya başlayan yeni trend tartışma yarattı.

Böyle trend olmaz olsun! Köpeklerin testislerini boyuyorlar

Bu akıma göre erkek köpeklerin testisleri sime boyanıyor. Kişiler köpeklerinin bu fotoğraflarını internete yüklüyor.

0_THP_CHP_310119SLUG_1762JPG

Hayvan hakları savunucuları bu uygulamanın sağlıksız olduğunu iddia ederken, hayvan sahipleri simi tutturmak için sadece mısır şurubu kullanıldığını iddia ediyor.

0_THP_CHP_310119SLUG_1761JPG


PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Kedisini ararken timsah buldu!Kedisini ararken timsah buldu!
Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
testis köpek sim

En Çok Okunan Trend Haberler

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Erdoğan'dan 'Çevreye Duyarlı Kampanya' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Çevreye Duyarlı Kampanya' paylaşımı

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kedisini ararken timsah buldu

Kedisini ararken timsah buldu!

Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

İsim isim açıkladılar! Tam 286 sapık

İsim isim açıkladılar! Tam 286 sapık

Çocuk, rögara havai fişek attı, patlama oldu

Küçük çocuk rögara havai fişek attı!

Aşırı yüklü kamyonun trafikte tehlike saçtığı anlar kamerada

Onu gören yolunu değiştirdi!

İki ülke arasında 'Musakka' tartışması alevlendi

İki ülke arasında 'Musakka' tartışması alevlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.