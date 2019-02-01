Böyle trend olmaz olsun! Köpeklerin testislerini boyuyorlar

Bu akıma göre erkek köpeklerin testisleri sime boyanıyor. Kişiler köpeklerinin bu fotoğraflarını internete yüklüyor.

Hayvan hakları savunucuları bu uygulamanın sağlıksız olduğunu iddia ederken, hayvan sahipleri simi tutturmak için sadece mısır şurubu kullanıldığını iddia ediyor.



