Böyle veda görülmedi! Fenerbahçe taraftarı yıldız ismin takımdan gidişini, ismini Boğaziçi Köprüsü'ne yansıtarak kutladı

Transferde gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimlerle de dikkat çeken Fenerbahçe, Rade Krunic ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan ve sezon sonunda zorunlu olarak bonservisi alınan yıldız futbolcu performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız’ın yolunu tutan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcunun ayrılığı Fenerbahçe taraftarlarının çoğunu memnun etti.

GÖRÜLMEMİŞ KUTLAMA

Oyuncunun ayrılışını kutlamak isteyen bazı taraftarlar Boğaziçi Köprüsü'ne lazer gösterisi ile "Güle güle Krunic" yazdırdı.

Fenerbahçe formasıyla 4’ü bu sezon olmak üzere 22 maça çıkan Rade Krunic bu maçlarda sadece1 asist kaydetti.