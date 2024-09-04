SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Böyle veda görülmedi! Fenerbahçe taraftarı yıldız ismin takımdan gidişini, ismini Boğaziçi Köprüsü'ne yansıtarak kutladı

Böyle veda görülmedi! Fenerbahçe taraftarı yıldız ismin takımdan gidişini, ismini Boğaziçi Köprüsü'ne yansıtarak kutladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.09.2024 17:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de takımdan gönderilen isimler arasında bulunan Rade Krunic'in ayrılığı bazı Fenerbahçeli taraftarları oldukça memnun ederken gidişini değişik bir şekilde kutladılar. İşte detaylar...

Böyle veda görülmedi! Fenerbahçe taraftarı yıldız ismin takımdan gidişini, ismini Boğaziçi Köprüsü'ne yansıtarak kutladı

Transferde gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimlerle de dikkat çeken Fenerbahçe, Rade Krunic ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan ve sezon sonunda zorunlu olarak bonservisi alınan yıldız futbolcu performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız’ın yolunu tutan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcunun ayrılığı Fenerbahçe taraftarlarının çoğunu memnun etti.

GÖRÜLMEMİŞ KUTLAMA

Screenshot_4

Oyuncunun ayrılışını kutlamak isteyen bazı taraftarlar Boğaziçi Köprüsü'ne lazer gösterisi ile "Güle güle Krunic" yazdırdı.

Fenerbahçe formasıyla 4’ü bu sezon olmak üzere 22 maça çıkan Rade Krunic bu maçlarda sadece1 asist kaydetti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe veda
En Çok Okunan Haberler
Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

''Sakatlanmadığın müddetçe forma senin"

''Sakatlanmadığın müddetçe forma senin"

Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!

Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.