SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Böylesi daha önce görülmedi! Fenerbahçe'de dev prim: Eğer 5 galibiyet alınırsa...

Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kayıplarıyla yarışa yeniden tutundu. Bitime 5 hafta kala fark 2’ye inerken Sarı-Lacivertli yönetim tarihi bir prim açıkladı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara almış ve zirve için umutlar büyük ölçüde azalmıştı. Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Karagümrük mağlubiyeti, sarı lacivertlileri yarışın dışına itmiş gibi görünüyordu. Ancak ligde dengeler bir kez daha değişti.

YARIŞ YENİDEN ALEVLENDİ

Galatasaray’ın üst üste yaşadığı puan kayıpları, zirve yarışını yeniden şekillendirdi. Özellikle Kocaelispor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası iki takım arasındaki fark 2 puana kadar indi. Ligin bitimine 5 hafta kala Fenerbahçe, tüm maçlarını kazanması durumunda 12 yıllık şampiyonluk özlemine son verebilecek kritik bir fırsat yakaladı.

YÖNETİMDEN DEV PRİM HAMLESİ

Bu gelişmeler camiada büyük bir heyecan yaratırken, yönetim de harekete geçti. Başkan Sadettin Saran’ın, oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bununla da yetinmeyen yönetimin, camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle 5 maçta 5 galibiyet hedefi için toplam 10 milyon euro prim hazırladığı ifade ediliyor.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK HEDEFİ

Fenerbahçe, cuma günü oynayacağı kritik karşılaşmada sahaya liderlik hedefiyle çıkacak. Rizespor karşısında alınacak bir galibiyet, hem puan tablosunu hem de psikolojik üstünlüğü sarı lacivertliler lehine çevirmek istiyor.

Anahtar Kelimeler:
prim Sadettin Saran son dakika fenerbahçe galatasaray Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.