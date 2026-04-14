Böylesi daha önce görülmedi! Fenerbahçe'de dev prim: Eğer 5 galibiyet alınırsa...

Fenerbahçe, son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara almış ve zirve için umutlar büyük ölçüde azalmıştı. Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Karagümrük mağlubiyeti, sarı lacivertlileri yarışın dışına itmiş gibi görünüyordu. Ancak ligde dengeler bir kez daha değişti.

YARIŞ YENİDEN ALEVLENDİ

Galatasaray’ın üst üste yaşadığı puan kayıpları, zirve yarışını yeniden şekillendirdi. Özellikle Kocaelispor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası iki takım arasındaki fark 2 puana kadar indi. Ligin bitimine 5 hafta kala Fenerbahçe, tüm maçlarını kazanması durumunda 12 yıllık şampiyonluk özlemine son verebilecek kritik bir fırsat yakaladı.

YÖNETİMDEN DEV PRİM HAMLESİ

Bu gelişmeler camiada büyük bir heyecan yaratırken, yönetim de harekete geçti. Başkan Sadettin Saran’ın, oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bununla da yetinmeyen yönetimin, camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle 5 maçta 5 galibiyet hedefi için toplam 10 milyon euro prim hazırladığı ifade ediliyor.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK HEDEFİ

Fenerbahçe, cuma günü oynayacağı kritik karşılaşmada sahaya liderlik hedefiyle çıkacak. Rizespor karşısında alınacak bir galibiyet, hem puan tablosunu hem de psikolojik üstünlüğü sarı lacivertliler lehine çevirmek istiyor.